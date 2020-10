PALERMO – “Contro tutti e contro tutto. La sospensione del click day, chiesta a gran voce da più parti e chiesta dall’Ars grazie ad un ordine del giorno nostro e del Pd accolto dal governo, probabilmente non ci sarà. L’assessore alle attività produttive Turano ha infatti chiesto lo spostamento di alcune ore dell’audizione in programma alle 13 di oggi per potere avere dalla Tim ampie garanzie sul regolare svolgimento del click day in programma domani. In pratica Musumeci e il suo governo continuano a fare di testa propria: prima non hanno tenuto in nessun conto le nostre osservazioni che preannunciavano il fallimento, puntualmente avvenuto, dell’operazione e ora continuano per la loro strada non ignorando volontà delle imprese e di un parlamento che, lo ricordiamo a Musumeci, rappresenta quella di tutti i siciliani”.

Lo affermano le parlamentari M5s all’Ars Valentina Zafarana, Jose Marano e Ketty Damante. “Ci chiediamo – dicono – Musumeci vuole venire in aula dopo che il click day ci farà schiantare ancora, o vuole veramente aiutare le imprese siciliane?”.