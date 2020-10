PALERMO – “Ho colpito il nuovo compagno della mia mia ex, non riuscivo ad accettare la loro relazione”. E’ ciò che Salvatore Castigliola, 45enne palermitano pregiudicato, ha detto ai carabinieri quando è stato bloccato nella zona di Borgo Nuovo.

L’arma con le tracce di sangue

I militari del nucleo Radiomobile l’hanno fermato in via Castellana, nei pressi di via Leonardo da Vinci stamattina. Erano le 9 quando alla centrale operativa è arrivato l’allarme: automobilisti e residenti avevano notato un uomo che camminava con una accetta in mano, sembrava in stato confusionale e disorientato. E su quell’arma, come i carabinieri hanno subito accertato una volta disarmato l’uomo, c’erano tracce di sangue.

I soccorsi alla vittima

Castigliola ha subito raccontato cosa era accaduto, mentre il ferito, M.M di 54 anni, anche lui pregiudicato, è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo essersi rifugiato in un’area di servizio ‘Eni’, dove ha chiesto aiuto. Tre i colpi di accetta destinati al volto, ma che nel tentativo di difendersi lo hanno raggiunto al braccio. All’ospedale di Villa Sofia, dove è stato ricoverato, le sue condizoni non sono considerate gravi. Castigliola è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito al Pagliarelli.