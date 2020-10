ENNA – Nessuno si era accorto di qualcosa di strano, o probabilmente era talmente drammatica la situazione da non voler credere ai loro occhi. E’ una vicenda disumana quella scoperta ad Enna.

Una donna disabile psichica è stata violentata all’interno di una struttura sanitaria specializzata. Ora è incinta di cinque mesi, si tratta dunque di una gravidanza che dovrà essere portata a termine.

Nessuno, dunque, si era accorto di nulla, fino a quando la pancia della donna era ormai evidente. I genitori a quel punto si sono rivolti a un avvocato che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Enna che ha delegato le indagini alla squadra mobile.

E’ ancora presto per dirlo, ma ad abusare della giovane dovrebbe essere stato qualcuno che nella struttura sanitaria lavora. La ragazza, infatti, è seguita in un reparto che ospita come lei pazienti incapaci di intendere e volere.

La vittima non riesce ad esprimersi in senso compiuto ma si limita a interagire con le persone con l’aiuto di personale specializzato. A rendere più drammatico il contesto è che la vittima è costratta a vivere su una sedia a rotelle.

Erano state fatte diverse ipotesi sul gonfiore della pancia. Si pensava a chissà quale patologia. L’ultima cosa che i genitori potessero immaginare è che invece di essere accudita e protetta la ragazza fosse stata violentata. Gli esami ecografici li hanno messi di fronte a una situazione drammatica.

Gli agenti della squadra mobile hanno già ascoltato medici, infermieri e personale sanitario della struttura. Tutti giurano di non avere notato qualcosa di strano e di non avere idea di chi possa essere il responsabile.

Gli investigatori sono però molto fiduciosi di poter svelare presto l’identità della persona che ha violentato la ragazza. La violenza è avvenuta nei giorni del lockdown, anche la vittima era risultata positiva al Coronavirus.