PALERMO – Salgono a 89 i positivi a Villafrati nel palermitano, dichiarata nei giorni scorsi nuovamente “zona rossa” dal presidente della Regione Nello Musumeci. Sette di loro sono in ospedale.

Sono gli ultimi dati comunicati dall’azienda sanitaria di Palermo, confermati dal vicesindaco Rosalia Costanza. In serata il territorio urbano ed extraurbano del paese sarà sanificato; il Comune ha affidato il servizio ad una ditta. Nelle strade sono stati installati i varchi per consentire alle forze dell’ordine di controllare chi entra ed esce dal territorio.

“Chi ha diritto di uscire può farlo – ha detto il vicesindaco -. Certo i motivi devono essere previsti dall’ordinanza della Regione. Bisogna agire con responsabilità”.

Anche il comandante della stazione dei carabinieri di Villafrati (PA), è risultato positivo al Covid19 ed stato costretto a lasciare l’incarico durante il periodo della quarantena. Il comandante si trova in isolamento a casa ed è asintomatico. Il suo posto è stato preso dal vice comandante. La caserma è aperta e tutti i militari sono risultati negativi. Nel comune per due volte dichiarato zona rossa anche il sindaco Franco Agnello è risultato positivo ed è ricoverato in ospedale. (ANSA).