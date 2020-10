La ditta dopo aver accumulato debiti con l'Erario risultava ora in mano a un nuovo amministratore

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – L’accusa è di frode fiscale. La guardia di finanza ha eseguito a Barcellona Pozzo di Gotto un provvedimento di sequestro preventivo equivalente di circa 400.000 euro, nei confronti di una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di carni. Secondo l’accusa, la società dopo aver accumulato in passato importanti debiti con l’Erario risultava ora formalmente riconducibile ad una nuovo amministratore, al solo scopo di sottrarla al pagamento delle imposte pregresse dovute dai reali gestori. Gli ex proprietari della società prima di “abbandonarla, ne avevano trasferito tutte le attività in capo ad un’impresa neo costituita, con la quale proseguire, senza soluzione di continuità, la gestione dei propri affari (ANSA)