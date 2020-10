PALERMO – Arrivano buone notizie per il Green Basket in vista dell’esordio stagionale. La squadra palermitano potrà contare sul cestista Giuseppe Caronna, squalificato la scorsa stagione per un presunto atto di violenza nel corso della gara contro Costa d’Orlando.

“Grazie all’ottimo lavoro svolto dall’ Avv. Ottaviano Pavone come difesa del tesserato Giuseppe Caronna – si legge nella nota diffusa dal club – nel procedimento in atto contro di lui presso il tribunale federale“.

“A seguito del deferimento della procura federale a carico del centro, in relazione ad un presunto atto di violenza avvenuto nel corso della gara contro la Costa d’Orlando della passata stagione sportiva, in data odierna il tribunale federale – continua la nota del club – ha rigetto la richiesta della procura federale di squalificare il nostro tesserato per tre giornate. È stata infatti accolta la tesi difensiva sostenuta dal nostro legale Avv. Ottaviano Pavone, che ha smontato l’accusa proveniente dal denunciante e scongiurato così l’ipotesi della squalifica per il lungo biancoverde. Giuseppe Caronna sarà abile e arruolabile già dal match di Supercoppa Centenario 2020 di domenica prossima contro la Fidelia Torrenova“.