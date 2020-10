Il teatro Fontarò ha riaperto con InArTrio

I musicisti, hanno rinunciato al cachet previsto per la serata, donandolo interamente al Fontarò.

Lunedì scorso il Teatro Fontarò di Palermo, ha ripreso ufficialmente la sua attività. Dopo la chiusura dettata dallo stato d’emergenza Covid, mettendo in atto tutte le misure di sicurezza, ancora d’obbligo allo stato attuale, ha finalmente restituito alla città, agli artisti, al pubblico, il suo palcoscenico con il suo ricco programma.

Ad inaugurare l’atteso momento, è stato il concerto del celebre gruppo “InArTrio” (ex Trio Siciliano) dal 1985 sulle scene internazionali, con uno spettacolo emozionante e coinvolgente dedicato al grande compositore argentino Astor Piazzolla, sulle cui note appassionate hanno danzato i ballerini di tango argentino Silvina Larrea e Pablo Pouchot.

Il Trio formato dai musicisti: Fabio Piazza (docente di pianoforte al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo ) Silviu Dima (primo violino del Teatro Massimo di Palermo) e Giorgio Gasbarro (è stato primo violoncello al Teatro Massimo di Palermo) è un gruppo storico nel panorama della musica classica, si tratta di professionisti di altissimo valore tecnico con una importante attività concertistica in tutta Europa, ma non solo. InArTrio, si è esibito infatti, nei più importanti teatri nel mondo e incide da tanti anni per la U07 Records e Aulicus Classics.



Lunedì hanno letteralmente incantato il pubblico, con la loro interpretazione dei più conosciuti brani del repertorio classico del grande compositore argentino: Oblivion, La Muerte del Angel, Adiós Nonino, Escualo, Libertango, Primavera Portena, Verano Porteno, Otono Porteno, Invierno Porteno.

Il pianoforte, il violino e il violoncello hanno incontrato l’energia della batteria, delle percussioni e del basso elettrico e la performance impetuosa e passionale dei famosi tangheri Silvina y Pablo, dando luogo ad una serata difficile da dimenticare.

