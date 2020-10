Secondo le indicazioni del governo, la mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. E’ la novità che è stata introdotta dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto Covid, rilanciato dalle agenzie. L’obbligo delle mascherine al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un’ulteriore stretta e l’obbligo scatta ovunque tranne che nella propria abitazione, come scrive l’Ansa. Il testo (LEGGI QUI) introduce anche l’obbligo di portare sempre con sé le mascherine e prevede anche che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilità di adottare ordinanze più restrittive.