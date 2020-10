Oggi allerta gialla per il maltempo in 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Previsti piogge e venti molto forti, in particolare su Nord e Centro. Salito a nove intanto il bilancio delle vittime in Liguria, dove l’allerta resta alta

Le previsioni da Nord a Sud

bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord la pressione in aumento determina una giornata perlopiù stabile e soleggiata su gran parte delle regioni, seppur con velature di passaggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 22. Al Centro bel tempo prevalente ovunque con l’alta pressione seppur con qualche addensamento a carattere sparso. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23. Al Sud residui fenomeni sul basso versante tirrenico in attenuazione, più soleggiato e asciutto invece altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 24. (ANSA)