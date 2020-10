PALERMO – Porta Nuova si rifà il look, ma a farne le spese sono ciclisti e pedoni. Sono partiti oggi i lavori di messa in sicurezza del monumento che collega piazza Indipendenza al Cassaro, che hanno però provocato la chiusura totale del passaggio non solo per le automobili ma anche per le due ruote o per chi semplicemente si muove a piedi.

Una decisione che ha provocato malumori e polemiche tra residenti e commercianti, perché se è vero che in zona c’è una Ztl che limita fortemente il traffico, è anche vero che alcuni sono dotati di apposito pass e sono rimasti spiazzati di fronte alle transenne. Anche perché al momento non ci sono neanche percorsi alternativi.

I lavori sono partiti solamente oggi, visto che la Sovrintendenza ha chiesto un’integrazione documentale alla ditta scelta dall’Esercito, con i tecnici che al momento operano all’interno del monumento. “Ci vorranno circa 25-30 giorni – spiegano dall’Esercito che ha competenza su Porta Nuova – ma capiamo che ci sono parecchi disagi. Ecco perché abbiamo chiesto all’impresa di poter riaprire il passaggio la sera, quando non ci sono più tecnici al lavoro”.

Non è la prima volta che Porta Nuova chiude al traffico per lavori di restauro, anche se in passato (quando non c’era la Ztl) le conseguenze erano molto più pesanti. Ora il nuovo stop alla circolazione, almeno fino agli inizia di novembre.