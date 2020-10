PALERMO – “Il sindaco Leoluca Orlando fotografato nel centro storico mentre ripulisce la zona da alcune delle discariche abusive presenti sul territorio: in altre parole, l’ennesima retorica politica per invertire i ruoli, in una città dove il sindaco, forse, dovrebbe pensare ad evitare i problemi della città”. Dure le parole del presidente della Quinta circoscrizione del comune di Palermo, Fabio Teresi, che commenta l’iniziativa “Vivi il centro storico”: “Questa volta mi dispiace ma non sono d’accordo con Leoluca Orlando, un’istituzione è chiamata a far funzionare la città e le proprie aziende, non a rimuovere i rifiuti dalla strada. Orlando faccia chiarezza e prenda opportuni provvedimenti, affinché aumenti, ad esempio, il numero dei vigili urbani presenti sul territorio. Si verifichi, giorno per giorno, l’operato dei dirigenti e del presidente della Rap. Si assegnino squadre di intervento alle circoscrizioni (cosi da farle finalmente funzionare). Si mettano in atto tutte le azioni utili a prevenire il degrado della città. Una classe dirigente che si mette a pulire, forse sta accettando la propria sconfitta”.