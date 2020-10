Al Massimo la Manon Lescaut con Anna Pirozzi

PALERMO – A Palermo, il 21 ottobre, il Teatro Massimo “ospita” Puccini e la sua opera lirica Manon Lescaut, presentata in forma concertante.

Nel ruolo principale avrebbe dovuto esserci Angela Gheorghiu, ma al suo posto ci sarà Anna Pirozzi, già apprezzata dal pubblico palermitano con la sua Lady Macbeth, nella nota opera teatrale “Macbeth” diretta da Emma Dante per l’apertura della stagione teatrale 2017 del teatro Massimo.

La quarantena ha sfortunatamente bloccato la Gheorghiu, che si è dovuta adattare alle norme imposte al rientro dal Belgio, e che non le hanno consentito di rispettare i tempi per il debutto.

La messa in scena è quasi un atto di resistenza. Per permettere la rappresentazione, il Teatro ha sia optato per la forma concertante, sia posizionato gli strumenti nella zona solitamente adibita ai posti a sedere, per permettere un distanziamento tra i musicisti e anche dagli attori, che resteranno davanti a loro.

Per informazioni sui biglietti, consultare il sito del teatro Massimo: www.teatromassimo.it