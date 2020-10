La situazione in Europa non è confortante. Ecco perché.

L’allarme Coronavirus in Inghilterra è rosso, perché ci sono più persone ricoverate in ospedale per il Covid 19 che prima dell’adozione del lockdown a marzo. Un dato reso noto il direttore dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale, Stephen Powis, secondo quanto riporta la Bbc. Powis ha rilevato che si registra un forte aumento dei ricoveri tra gli over-65, in particolare gli over-85. Dunque, prende quota, drammaticamente, la pressione sul sistema sanitario, con una possibile crescita dei decessi. A breve ci dovrebbe essere l’annuncio di nuove misure da parte del primo ministro, Boris Johnson.

Allarme anche in Francia

Ma l’allarme rosso scatta anche per la Francia, tanto da provocare l’intervento dei massimo vertici dello Stato. Sarà il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, a parlare mercoledì sera ai francesi. Un intervento incentrato sulla pandemia e sulle misure che occorrono per scongiurare il contagio. Si tratta della quinta volta che il capo dello stato interviene. Intanto, il numero dei contagi, sabato, è arrivato intorno ai 27 mila in sole 24 ore. Il 17% dei test nell’Ile-de-France, la regione di Parigi, “risultano positivi, è un dato che non avevamo mai raggiunto”. Lo ha detto il direttore dell’ARS, l’agenzia regionale di Salute, Aurélien Rousseau, intervistato da RMC-BFM-TV e citato dall’Ansa. “Oggi, a Parigi, tra le persone che hanno tra i 20 e i 30 anni, abbiamo oltre 800 casi positivi su 100.000, la soglia d’allerta è cinquanta. Soprattutto, da tre giorni, ed è questo l’allarme che lanciamo, queste cifre aumentano molto rapidamente tra gli anziani. Questo significa che c’è passaggio tra le generazioni ed è questa la nostra maggiore preoccupazione”