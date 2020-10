Covid, potenziati i controlli dei Carabinieri in provincia

CATANIA – I carabinieri hanno svolto nel weekend un’intensa attività di contrasto della diffusione del coronavirus. I militari hanno seguito le direttive strategiche della Prefettura di Catania. I reparti speciali dell’Arma come il NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) e il NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno lavorato a supporto dei carabinieri.

Controlli movida

Nel capoluogo etneo, i carabinieri hanno controllato via Del Rotolo, via Gemmellaro, via Santa Filomena, via Pulvirenti, via Leonardi e in futuro svolgeranno ispezioni anche in via Etnea ed in corso Italia.

Controlli in provincia

In provincia i controlli hanno interessato tutte le zone marine e montane sfruttando al massimo la capillarità sul territorio delle Stazioni Carabinieri.

Dalla prevenzione alla repressione. I Carabinieri hanno intensificato, infatti, le sanzioni relative al mancato e corretto utilizzo delle mascherine, in considerazione dei gravissimi rischi per la salute pubblica.

Ecco le sanzioni

I carabinieri hanno multato 25 persone per il mancato utilizzo dei D.P.I. (3 dei quali dipendenti di esercizi commerciali). Inoltre ha controllato complessivamente 247 esercizi commerciali. Infine ha sospeso temporaneamente l’attività di 14 esercizi commerciali elevato sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro.