Gli uffici di via Roma hanno ricevuto l'ok per la riapertura da parte dell'Asp

PALERMO – Riaprono gli uffici della Ragioneria generale del Comune di Palermo. Lo comunica una nota di Palazzo delle Aquile dopo che l’ufficio era stato chiuso per Covid negli scorsi giorni.

“A partire da questa mattina – si legge nel comunicato stampa – gli uffici della Ragioneria generale, in via Roma, saranno regolarmente funzionanti. La struttura, chiusa precauzionalmente per consentire la sanificazione dei locali, ha appena ricevuto il nulla osta alla riapertura da parte dell’Asp”.