PALERMO – E’ tempo di covid ma anche di una crisi che per loro sembra finire mai. Così a Palermo i venditori abusivi che stanno in alcune strade del centro si sono organizzati e sono passati dalla vendita di fiori, penne e block notes, a volte di pacchi di sale, a quella delle mascherine chirurgiche.

Il prezzo parte da quello standard 5 euro per 10 mascherine ma se l’acquirente contratta o prende più confezioni i venditori abbassano il prezzo. Già alcuni farmacisti nelle chat di wa hanno cominciato a parlarne per sollevare il problema a livello istituzionale mentre in alcuni gruppi Facebook vengono pubblicate foto coi venditori abusivi di mascherine. ” Noi abbiamo mascherine controllate – dice un farmacista – certificate e sicure e soprattutto rilasciamo lo scontrino fiscale”. (ANSA).