CALTANISSETTA – Doppio allarme coronavirus a Caltanissetta: positivi un bimbo che frequenta le scuole elementari e il dipendente di un ristorante cinese. Il bambino, che frequenta la scuola Santa Lucia, è stato sottoposto a tampone dopo aver manifestato sintomi febbrili. L’intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone e resteranno a casa finché non si conoscerà l’esito.

La positività di un dipendente di un ristorante cinese, inoltre, ha portato alla chiusura dell’attività: ieri sera la polizia municipale è intervenuta nel locale per dare esecuzione al provvedimento d’urgenza emesso dall’Asp. Il locale resterà chiuso fino al completamento dell’indagine epidemiologica. Il resto dei dipendenti resterà in isolamento fino al risultato dei tamponi.

Un bimbo di Caltanissetta che frequenta la scuola elementare Santa Lucia è risultato positivo al Covid-19: è stato sottoposto a tampone dopo aver manifestato sintomi febbrili. L’intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone e resteranno a casa finché non si conoscerà l’esito. I positivi in provincia di Caltanissetta sono 201. Di questi, 22 sono ricoverati in Malattie Infettive, 4 in terapia intensiva e 175 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.