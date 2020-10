Feste per il compleanno del figlio, ma la mamma è positiva: 60 in quarantena

Aveva febbre e tosse, ma ha ugualmente organizzato ben due feste per l’ottavo compleanno del figlio, con 30 invitati ciascuna. Subito dopo le festicciole ha effettuato il tampone che è poi risultato positivo. E’ così che 60 persone, tra bambini e adulti, tutte invitate ai party, sono finite in quarantena. E’ successo Ladispoli, Roma. “Avevo febbre e tosse ma ho comunque invitato amici e parenti per il compleanno del mio bambino”, ha detto lei stessa ai medici. Come si legge su ‘Il Messaggero’, l’Asl ha avviato il tracciamento per contattare tutti i partecipanti e metterli in quarantena fino al risultato del test.