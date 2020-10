Multate anche attività commerciali per non osservanza delle norme anti Covid

PALERMO – Nel fine settimana i carabinieri hanno chiuso per cinque giorni due locali nel centro storico. Il responsabile legale di un bar è stato multato anche per non aver indossato i dispostiti di protezione anticovid, il responsabile di una birreria è stato multato anche per aver permesso ai clienti l’accesso nel locale al chiuso ed aperto al pubblico, senza aver indossato idonei sistemi di protezione delle vie aeree. Il proprietario di un altro bar, in località Mondello, è stato sanzionato poiché sprovvisto del registro della clientela.

Infine i militari sono intervenuti in una villa a Mondello dove si stata svolgendo una festa di laurea con 60 invitati. La villa in precedenza era stata sequestrata. Il proprietario di 38 anni è stato denunciato per violazione dei sigilli. (ANSA).