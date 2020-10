RAGUSA – Tre vigili urbani di Ragusa sono positivi al covid 19. Nei giorni scorsi un quarto poliziotto municipale era risultato positivo. Sono in isolamento domiciliare e stanno bene. Controlli sono in corso sugli altri agenti, di cui si attendono gli esiti dei nuovi tamponi, mentre la sede del comando sarà di nuovo sottoposta a sanificazione, così come i mezzi in dotazione. (ANSA).