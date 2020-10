La febbre, il test e l’esito: positiva insegnante di una scuola media

PALERMO – Una insegnante della scuola media ‘Luigi Capuana’ di via del Fervore, a Palermo, è risultata positiva al Covid, dopo aver fatto il tampone in un laboratorio d’analisi. Dopo alcuni giorni di febbre, la professoressa ha deciso di sottoporsi all’esame e oggi ha ricevuto l’esito. Il dirigente scolastico, Salvatore Amata, sabato scorso aveva diffuso una circolare al personale scolastico, al direttore dei servizi amministrativi, al presidente del consiglio d’istituto e all’ufficio scolastico regionale per comunicare la “sospensione delle attività didattiche per sanificazione straordinaria e urgente”. L’intervento di sanificazione è stato programmato per e l’istituto riaprirà già mercoledì. (ANSA).