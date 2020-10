L’Etna si veste di bianco: primi “spruzzi di neve” sulla vetta

CATANIA – Questa volta lo spettacolo non è rosso fuoco, ma romanticamente bianco. È arrivata la prima spolverata di neve sulle vette dell’Etna. Un’immagine suggestiva e meravigliosa che attraverso i social sta conquistando, a suon di ‘tam tam’, internauti di ogni parte del globo.

“Arrivata la prima spolverata di neve sul vulcano, un’imbiancata scenografica che è destinata a sciogliersi in fretta ma ci regala una meravigliosa visione autunnale dell’Etna!”, si legge in una delle tante pagine Facebook dedicate al Vulcano più alto d’Europa.

“Super ,on est allés dessus!”, commenta Alain in francese. “Spectacular”, scrive Lara in inglese. E i commenti “nevicano”: “Spettacolo puro”; “Che bella foto”; “Sempre bella la nostra muntagna”.

La foto che pubblichiamo è dell’avvocato Dario Fina, che in ritorno dal Tribunale di Caltagirone verso Catania non ha resistito ed ha immortalato l’Etna “innevata” vista dalla piana di Catania. Appena caricata sui social, lo scatto ha fatto il pieno di like e condivisioni. La magica Etna non delude mai.