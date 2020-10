PALERMO – Sono partiti i tamponi rapidi al mercato ortofrutticolo di Palermo, ma al momento l’apertura resta un rebus. Questa mattina due unità speciali dell’Asp hanno eseguito 200 test fra personale comunale e dipendenti delle concessionarie dei vari stand, ma l’attività terminerà solo domani e poi, in base ai risultati, si deciderà se e come riaprire i cancelli.

Durante la riunione di oggi fra Comune e Asp, si è deciso che le attività riprenderanno solo quando i lavoratori potranno accedere in sicurezza e comunque con ingressi contingentati. “Stiamo facendo di tutto – afferma l’assessore alle Attività produttive Leopoldo Piampiano – per limitare al massimo possibile la chiusura del mercato, ma è chiaro che serve la collaborazione di tutti perché si possa fare uno screening massiccio del personale e perché si possa in questo modo garantire la sicurezza di tutti”. Il sindaco ha inoltre oggi chiesto al Comandante della Polizia Municipale di prevedere, in accordo con la Questura, un presidio fisso dentro il mercato.