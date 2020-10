RAGUSA – Nuovo colpo dal Ragusa, arriva direttamente dell’Acr Messina. Ecco l’annuncio.

“E’ stato già ingaggiato l’esterno d’attacco Santi Mancuso, classe 2001, proveniente dall’Acr Messina. Altre manovre di mercato sono annunciate nelle prossime ore per far sì che l’organico, alle prese con numerose vicissitudini, non ultime quelle sanitarie dovute al Covid-19, possa essere rafforzato per essere in grado di affrontare il campionato di Eccellenza senza problemi, così come nelle previsioni d’inizio stagione”.

“Continuiamo a lavorare senza un attimo di tregua – afferma il presidente Giacomo Puma – per rimediare a questa falsa partenza. Sappiamo dove è necessario intervenire e stiamo cercando di sbloccare alcune situazioni. Siamo convinti che riusciremo a riprenderci al più presto”.