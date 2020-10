SAN CATALDO – Il tecnico della Sancataldese, Alessandro Settineri, ha parlato a seguito della vittoria contro la Parmonval. Ecco le sue parole.

“E’ stata una partita a senso unico, siamo stati bravissimi ad avere pazienza, creare tante occasioni e poi portare a casa la vittoria. Loro hanno fatto una partita onesta ma senza crearci problemi, stiamo continuando a crescere nelle idee e nella condizione. Ringrazio la società, i direttori perché qui si sta veramente bene: non abbiamo obbligo di vincere, c’è un grande clima, l’importante per noi è esserci, abbiamo l’idea comune di scendere in campo, divertirci e provare a fare sempre la partita”.