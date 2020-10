Torna “La Macchina dei sogni”: ecco il programma

Al via mercoledì 14 ottobre la 37esima edizione del Festival teatrale diretto da Mimmo Cuticchio

PALERMO – Al via mercoledì 14 ottobre la 37esima edizione del Festival teatrale “La Macchina dei Sogni”, diretto da Mimmo Cuticchio, all’interno del Museo archeologico regionale Antonino Salinas e realizzato con il sostegno dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana. Cinque giorni di spettacoli, mostre, installazioni rivolti a bambini e adulti.

Si parte mercoledì alle 10,30 con lo spettacolo itinerante “Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende” : il pubblico si troverà immerso nelle storie ancestrali di Medusa, Europa, Ulisse e degli Dei greci che da secoli affascinano con le loro avventure. Lo spettacolo, pensato da Cuticchio per le stanze del museo regionale, dialogherà con le preziose collezioni sulla storia della Sicilia, e avrà come scenografia eccezionale la mostra di arazzi “pezzati”, ideati e realizzati da Tania Giordano. Il viaggio tra gli arazzi è accompagnato dai testi di Tiziana Lo Porto, scrittrice e traduttrice che, insieme a Giordano, è stata allieva del primo corso della scuola per pupari e cuntisti nel 1997. Il testo sarà parte integrante degli arazzi esposti, le parole tesseranno una trama di racconti e una geografia di avventure.

Mercoledì 14 ottobre, dopo la replica pomeridiana di “Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende”, il programma continua alle 18 con “Scilla e Cariddi” della compagnia Teatro degli Spiriti di Palermo che racconta la straordinaria avventura fatta di inseguimenti, di mari, di amori e di mostri marini che porterà Scilla a incontrare Cariddi. Alle 21, invece, sarà il momento dello spettacolo “Cassandra o dell’incanto” con Elisabetta Pozzi che procede attraverso memorie letterarie della figura mitica che per prima vide il destino di Troia. Ironicamente le previsioni di Cassandra riguarderanno l’uomo e il suo futuro, e non saranno rassicuranti.

Giovedì 15 ottobre appuntamento con le due repliche dello spettacolo itinerante dentro il museo di Mimmo Cuticchio (ore 10,30 e 16) e poi alle 18 “Storie di Pulcinella” di Bruno Leone, un personaggio irriverente alle prese con gli imprevisti del quotidiano, protagonista assoluto, che affronta e sconfigge i suoi avversari, dispensando lezioni di vita e di buon senso. Alle 21 “Fagiolino asino d’Oro” del Teatro del Drago con Fabio Pignatta, Mauro e Andrea Monticelli, diretto da Renato Bandoli, uno show d’arte varia che richiama un decadente circo ottocentesco incentrato su una struttura “scenica-coreografica” di disorganizzati artisti ambulanti.

Venerdì 16 ottobre, dopo le due repliche quotidiane di “Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende”, si va avanti alle 18 con la fiaba per bambini “La forma delle storie” della compagnia La voce delle cose di Bergamo. Lo spettacolo si svolge su tre piani scenici: gli uomini/pupi, i sacerdoti/pupari e gli dei/attori, in una felice contaminazione tra diverse tradizioni orali e performative. La drammaturgia segue passo dopo passo l’“Iliade” dando spazio alla musica, al ritmo incalzante delle scene e dei dialoghi.

Sabato 17 ottobre alle 18 spazio ancora ai bambini con “Fiabe africane” della compagnia La voce delle cose e alle 21 la replica dello spettacolo “L’ira di Achille”.

L’ultimo giorno, domenica 18 ottobre, alle 21, Maurizio Bettini converserà con il pubblico sul tema del “Mythos il racconto infinito”, a seguire alle 21,40 la proiezione sul grande schermo di “Medusa” dove convivono le tradizioni dell’opera dei pupi e dell’opera lirica. La proiezione sarà preceduta da una conversazione con Maurizio Bettini, saggista, scrittore, filologo e latinista che parlerà dell’affascinante universo dei miti e delle loro narrazioni.

Una parte speciale del Festival è “La memoria dei sogni”. Si tratta di un “tour virtuale” attraverso il web, tra fotografie e video, realizzato grazie al sostegno dell’assessorato alle Culture del Comune di Palermo. Il tour realizzato da Valerio Bellone, sarà disponibile online sul sito dell’associazione Figli d’Arte Cuticchio (www.figlidartecuticchio.com) e accompagnerà i visitatori nei dedali del Teatro dei Pupi di via Bara all’Olivella, autentica macchina di sogni.