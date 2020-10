“L’Ance è al fianco degli imprenditori che denunciano il racket”

PALERMO – “La denuncia di molti imprenditori che ha portato agli arresti a Borgo Vecchio è un segnale chiaro che qualcosa è cambiata a Palermo e sempre più persone hanno compreso che denunziare il pizzo è l’unica strada percorribile per sconfiggere il malaffare, come lo stesso comandante dei Carabinieri Arturo Guarino ha affermato oggi, ringraziando gli imprenditori per essersi fidati delle Forze dell’Ordine”. Lo afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi.

“Tra gli imprenditori che hanno denunziato – continua il vice presidente di Ance nazionale Fabio Sanfratello – ci sono anche titolari di imprese edili che a Borgo Vecchio stavano effettuando alcuni lavori di ristrutturazione ed a loro va il nostro plauso ed il nostro sostegno. Penso a Giuseppe Piraino – continua – che con altri 13 imprenditori si è rivolto alle forze dell’ordine proprio per denunziare tentativi di estorsione. Un atto di coraggio e di grande senso civico che ha permesso alle Forze dell’ordine di arrivare agli arresti di oggi”. (ANSA).