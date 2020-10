SANT’AGATA LI BATTIATI – Arrivano i Carabinieri alla scuola secondaria di primo grado Mario Pluchinotta di Sant’Agata Li Battiati. I rappresentanti delle forze dell’ordine sono stati chiamati da alcuni genitori degli alunni che si sono ritrovati – la comunicazione alle famiglie è arrivata solo venerdì scorso – improvvisamente in un altro plesso scolastico in via del Bosco 71 nell’Istituto dei Salesiani.

Le classi coinvolte

Le sezioni coinvolte sono la A, la B e la E delle classi 1°, 2° e 3° media della scuola M. Pluchinotta per un totale di circa 180 alunni. “I nostri figli si sono ritrovati, improvvisamente, in un’altra scuola – dicono in coro alcune delle mamme presenti stamattina davanti al plesso scolastico di Sant’Agata Li Battiati – la comunicazione alle famiglie delle sezioni coinvolte è arrivata solo venerdì. Oggi ci ritroviamo a dover usufruire di un servizio navetta che nessuno di noi aveva preventivato”.

Spese in più per le famiglie

Il servizio di trasporto per gli alunni della Pluchinotta,. che dovranno andare nel plesso dei Salesiani a Barriera, sarà dalla prossima settimana a carico delle famiglie per un costo che si aggira dagli 80 ai 100 euro al mese e dipendente dal numero degli alunni che ne usufruiranno. I rappresentanti della sezione A hanno già inviato una PEC alla scuola di Sant’Agata Li Battiati per avere delle risposte.

Le richieste

Hanno chiesto l’accesso agli atti del Consiglio d’Istituto del 08\10\2020, di conoscere la composizione del numero degli allievi di ogni classe, hanno chiesto informazioni precise su cosa sia stato organizzato per evitare che, nel nuovo plesso dei Salesiani, sia garantito il rispetto della normativa antiCovid e la comunicazione degli orari definitivi delle lezioni.

La protesta delle mamme

“Ci sentiamo abbandonati a noi stessi – continuano le mamme – nessuno ci aveva avvertito di questo spostamento. Se avessimo saputo di questo cambiamento molte di noi avrebbero potuto iscrivere i figli in altri plessi scolastici considerando che l’istituto dei Salesiani si trova a Barriera e che già stamattina i pullman che accompagnano i ragazzi nella nuova sede erano pieni”.

La scuola risponde che la decisione di spostare alcune classi nel plesso dei Salesiani di via del Bosco si è resa necessaria seguendo le normative di sicurezza stabilite dal Ministero. “Le nostre richieste riguardano il patto educativo di corresponsabilità – continuano le mamme presenti davanti alla scuola Pluchinotta – i nostri figli devono avere accesso a tutte le offerte formative previste dal POF scuola. Noi genitori dobbiamo avere quella tranquillità organizzativa che permette la gestione delle nostre famiglie e che sono state alla base della scelta di questa scuola”.

Una protesta civile quella delle mamme della Scuola Statale di Primo Grado Mario Pluchinotta. La turnazione delle sezioni nel plesso dei Salesiani a Barriera dovrebbe avvenire con cadenza quadrimestrale.