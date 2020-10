Cristiano Ronaldo positivo al Covid: è in isolamento

Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata anticipata dal giornale portoghese “A Bola” ed è poi stata confermata dalla Federcalcio di Lisbona.

In ritiro

Il vincitore del Pallone d’oro era in ritiro con la nazionale lusitana che domani affronterà la Svezia per la Nations League: “È asintomatico e in isolamento”, ha spiegato la federazione.

Terzo caso nel Portogallo

Ronaldo è il terzo positivo nella nazionale del Portogallo: il primo era stato Josè Fonte, giocatore del Lille, in isolamento da martedì scorso. Successivamente era stato il turno del portiere Anthony Lopes. Proprio ieri sera Ronaldo postava sui social network un selfie a cena con tutti i compagni della nazionale a tavola.