GIARRE – Il capitano del Giarre, Marco Trovato, ha parlato dopo il successo arrivato contro il Carlentini. Queste le sue parole.

“L’abbiamo preparata bene e siamo partiti alla grande contro una squadra ben allenata. Lavoriamo tanto, abbiamo la qualità per trovare il gol in più modi. Abbiamo un grande gruppo di ottimi calciatori, il direttore Arena ha costruito una squadra importante sia a livello umano che di qualità. Obiettivo? Non mi fate dire nulla, ma ci sono i presupposti per fare bene”.