“Voleva soffocare il neonato” L’orrore, incastrato da un video

CATANIA – Avrebbe provato a soffocare un neonato di appena 6 mesi. Il proprio figlio. A incastrarlo è stato un video girato dalla figlia, che segna un’altra pagina nelle storie dell’orrore, all’interno delle famiglie.

“Uno squallido caso di maltrattamenti”, lo ha definito la Procura di Catania, una vicenda a tratti inquietante, ricostruita dal nucleo di magistrati specializzati sulla violenza di genere.

“Prova a soffocare il neonato”

Il padre si avvicina al neonato e tenta di strangolarlo . Un filmato ha immortalato ogni istante, si tratterebbe dell’ennesimo episodio avvenuto all’interno di una famiglia catanese. Teatro una casa fatiscente, lui ha un passato costellato dall’assunzione di droga e una figlia, avuta durante il primo matrimonio.

Poi una seconda storia d’amore, che sembrava essere iniziata per il meglio, due figli vengono alla luce e l’ultimo di loro, ha rischiato – come ha verificato la Procura – sostanzialmente di morire.

L’orrore

La vita, tra quelle mura domestiche, era un inferno, fatto di “grida a squarciagola” e pianti, per i continui maltrattamenti subiti dai bambini. Alcuni dei vicini erano abituati alle urla dei piccoli, secondo quanto emerge dagli accertamenti, per questo, di frequente, i minori scappavano di casa per rifugiarsi nelle abitazioni confinanti.

Le accuse

Il principale capo d’indagine è di lesioni personali aggravate, l’uomo ha provato a giustificare il proprio gesto sostenendo di “aver agito poiché il bambino non smetteva di piangere”.

La Procura di Catania, sotto la guida di Carmelo Zuccaro, si è dotata di un nucleo specializzato sui reati caratterizzati dalla violenza. Un pool di magistrati coordinati da Marisa Scavo, è assistito da esperti che consentono l’applicazione delle esigenze di giustizia senza pregiudicare la dignità delle persone offese, spesso molto fragili o provenienti da contesti delicati.

Gli elementi raccolti non sono stati sufficienti per la custodia cautelare in carcere del 35enne, attualemente si trova ai domiciliari nella casa della propria madre.