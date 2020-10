PISA – Il Covid continua a creare problemi e lo fa anche nel mondo del calcio. La nazionale italiana under 21 nei giorni scorsi avrebbe dovuto affrontare l’Islanda, ma i casi di positività hanno fatto rinviare la gara.

La selezione giovanile sarebbe dovuta tornare in campo oggi per sfidare l’Irlanda, però non lo farà. A scendere nel rettangolo di gioco sarà l’under 20 allenata da Alberto Bollini, che era già stata preallertata ed era in ritiro da mercoledì 7 ottobre. Tutti i membri del gruppo si sono sottoposti per due volte ai test molecolari che hanno dato esito negativo.

Al gruppo di Bollini si uniranno anche quattro calciatori dell’under 21: Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, che si trovavano a Tirrenia con l’Under 21 e che hanno già contratto il virus, quindi “immuni”.

“Ci spiace molto – dichiara il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato – abbiamo percorso ogni strada possibile in una situazione molto complessa. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, il loro comportamento e il loro senso di responsabilità mi gratificano molto più di una vittoria”.

“La situazione particolare non ci trova impreparati – aggiunge il coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi – grazie alla sinergia fra Nicolato e Bollini e del Club Italia in generale. I giocatori che andranno in campo hanno comunque qualità importanti, anche se al momento difettano di esperienza e di amalgama”.

Oggi in panchina siederà quindi Alberto Bollini: “In una situazione di emergenza – sottolinea – questo gruppo si è comportato in maniera esemplare e con grande professionalità. E’ chiaro che aumentano le responsabilità perché io e lo staff siamo in sostituzione di Paolo Nicolato, con cui ho una sinergia quotidiana insieme al coordinatore Viscidi. Abbiamo vissuto questi giorni in campo con le preoccupazioni che ha dovuto vivere il nostro gruppo Under 21, a cui faccio il mio in bocca a lupo con il pensiero rivolto prima di tutto alla salute dei ragazzi. Cercheremo di fare il massimo, dando il meglio di noi in una gara così prestigiosa e importante”.