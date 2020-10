“Il Teatro Orione non ha nulla a che vedere e si ritiene estraneo ai fatti riguardanti l’inchiesta di mafia che ha portato a venti arresti a Palermo, per la quale ci congratuliamo con le forze dell’ordine e con i commercianti che si sono ribellati al racket. La struttura si limita ad affittare la sala con regolare contratto a enti e associazioni nel rispetto delle regole ed è pronta ad agire in ogni sede a tutela della sua immagine, non potendo conoscere le dinamiche scoperte dalla magistratura a cui rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento”. Lo dichiara in una nota la Direzione del Teatro Orione commentando la notizia che dietro a uno spettacolo organizzato da alcuni commercianti ci sarebbero state pressioni mafiose. (ANSA).