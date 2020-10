CALCIO SERIE C

CATANIA – Negli ultimi giorni il Catania si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Antonio Piccolo, svincolatosi dalla Cremonese, che interessava a molti club di Serie C. Tra le società interessate c’era anche il Palermo, ma alla fine l’ha spuntata il Catania.

“Con Antonio – racconta Marrucco durante “Catanista talk” – avevamo deciso di risolvere anticipatamente il contratto con la Cremonese perché probabilmente il suo tempo a Cremona era finito e la società aveva fatto altre scelte. Di conseguenza, prima che terminasse il mercato è stata fatta questa risoluzione che consentiva la riapertura del suo personale mercato. Abbiamo verificato una serie di soluzioni, Palermo, Padova, ma quello che ci ha convinto molto è stato il progetto Catania: questa ripartenza, questa volontà di ripartire e di crescere e in un paio di anni di raggiungere la categoria cadetta e di conseguenza, grazie ancora al direttore, abbiamo trovato un accordo e sono convinto che in un posto caldo come Catania il ragazzo farà un grandissimo campionato“.

“Il Catania rimane sempre il Catania. È una piazza importantissima – continua l’agente – che ha vissuto un periodo di grande sofferenza, però diciamo negli ultimi anni chi è che non ha vissuto grande sofferenza anche tra i grandi club?”