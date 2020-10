PALERMO CALCIO – Adesso è ufficiale, con una nota il Palermo ha annunciato la firma del nuovo terzino destro Alberto Almici, che si era svincolato dal Verona. Ecco quanto si legge.

“Alberto Almici è un nuovo calciatore del Palermo. Per il difensore la società ha disposto un ingaggio triennale. Il calciatore interverrà in conferenza stampa giovedì 15 ottobre alle ore 13:40. Ad Alberto i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero”.