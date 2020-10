PALERMO – Caso positivo a palazzo Comitini a Palermo, sede della ex Provincia. Un impiegato che lavora negli uffici della città metropolitana si trova in isolamento. L’Asp ha iniziato ad eseguire il tracciamento con i tamponi alle persone vicine al dipendente. Questa mattina a Palazzo Comitini in sala Martorana era previsto un incontro trarte il presidente della Regione Nello Musumeci e il sindaco metropolitano Leoluca Orlando, l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro e l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera . “Il dipendente lavora – spiegano dalla città metropolitana – in una parte del palazzo lontana dalla sala Martorana”. Il palazzo oggi è chiuso e sarà sanificato. Domani sarà riaperto.

Il presidente della Regione, non appena è arrivato a Palazzo Comitini, è stato raggiunto dal sindaco Leoluca Orlando che lo ha informato della positività del dipendente. I due a questo punto, dopo avere fatto una foto, sono andati via.