“Soldi dovuti all’Amam”, Cateno De Luca “rapinerà” le Poste

Messina – Domani, 14 ottobre, alle 11 il sindaco di Messina, Cateno De Luca ed il presidente di AMAM, Salvo Puccio, organizzeranno una “rapina” presso l’ufficio postale di Piazza Antonello/Corso Cavour. La “rapina” sarà anticipata da una conferenza stampa con diretta sulla pagina Facebook, De Luca Sindaco di Messina.

“Considerato che Poste Italiane continua a tenere bloccati oltre 10 milioni di euro dell’azienda AMAM – dichiara De Luca – in violazione di legge e disattendendo due apposite ordinanze del giudice, mi vedo costretto a riprendermi con la forza i soldi versati dai messinesi per il sevizio idrico. Il rischio è l’interruzione del servizio idrico a danno dei contribuenti che hanno regolarmente versato a Poste Italiane quanto dovuto per il consumo dell’acqua”.

“Non ci sto a queste angherie – conclude il Primo cittadino – per tale motivo domani mi presenterò negli uffici provinciali di Poste Italiane, insieme al Presidente Puccio. Specie in un periodo di crisi economica a causa dell’emergenza sanitaria in atto, non possiamo permetterci di lasciare 10 milioni di euro parcheggiati a scapito della cittadinanza. Non lascerò l’ufficio postale fino a quando non ci ridaranno i solidi dell’AMAM”.