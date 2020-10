Brancaccio, scia di controlli: multe e sequestri per abusivi, rosticcerie e bar

PALERMO – Con la merce e i loro banchetti avevano occupato abusivamente gran parte del suolo pubblico, intralciando la circolazione sia delle auto che dei passanti sul marciapiede. E’ scattata una maxi multa di quattromila mila euro complessivi per tre venditori abusivi, individuati dai carabinieri nella zona di Brancaccio.

Nel dettaglio, i commercianti di frutta e verdura sono stati sanzionati in piazza Torrelunga, via Armando Diaz e via Messina Marine. I militari li hanno fatti sgomberare e tutta la merce è stata sequestrata e donata ad un’associaione benefica. Per i tre, oltre alle sanzioni sono scattate le denunce per occupazione abusiva di spazi pubblici. Ma i controlli nel quartiere non si sono fermati qui: nell’ambito del monitoraggio per il rispetto delle regole volte a contenere il contagio da Covid-19, infatti, sono state effettuate anche numerose ispezioni nelle attività commerciali. Irregolarità in materia di Haccp sono state riscontrate in una rosticceria di via Messina Marine e in una pasticceria di via Armando Diaz.