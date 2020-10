Il presidente del Carlentini, Gaetano Vinci, ha parlato a seguito della sconfitta subita contro il Giarre. Ecco le sue parole:

“La sconfitta ci può stare, loro sono fortissimi ed il gol all’inizio ci ha un po’ tagliato le gambe. Sicuramente le cinque reti sono pesanti da digerire, in settimana lavoreremo al meglio per fare in modo che nella prossima partita il Carlentini torni ad essere quello che era prima di domenica”.