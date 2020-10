CATANIA – Il Catania ha messo a segno diversi colpi di calciomercato, uno di questi è quello di Antonio Piccolo, attaccante che si è svincolato dalla Cremonese e pronto a dare una mano a mister Raffaele

Piccolo ha calcato a lungo i campi di Serie B, quindi può essere una valore aggiunto per la squadra etnea: “La categoria c’entra poco. Ho detto sì al Catania – racconta Piccolo ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” – perché è stata la società che mi ha cercato con più insistenza. Ho avvertito grande fiducia, ecco cosa mi ha portato a scegliere”.

“Posso agire sul fronte destro dell’attacco – continua Piccolo parlando delle sue caratteristiche -. In carriera ho agito a destra perché poi mi accentro per fornire l’assist”.

Piccolo si è legato al Catania con un contratto biennale e ha voglia di fare bene: “La società è cambiata, non so se quello che stiamo affrontando sarà un anno di transizione o se ci saranno altri traguardi che giorno dopo giorno saremo in condizione di puntare”.

“L’assenza dei tifosi è un vero dispiacere, specie in piazze importanti come Catania. Spero possano tornare in tribuna o in curva. Conosco il Girone C della Serie C per averlo disputato nel 2008 con il Foggia. Quest’anno – conclude l’attaccante – è livellato con squadre che hanno organici importanti. Sarà una Serie C importante”.