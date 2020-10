Coronavirus e turismo: “Pronto a estendere il Bonus vacanze”

Estendere anche la data già fissata del 31 dicembre la validità del Bonus Vacanze lanciato dallo stato per aiutare le famiglie con un reddito fino a 40 milioni l’anno e sostenere il settore in crisi. E’ l’ipotesi sulla quale sta ragionando il ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini, che lo annuncia a Porta a Porta, nella puntata in onda questa sera su Rai 1, intervistato da Vespa insieme con il presidente del Fai Andrea Carandini e con l’attore Alessio Boni. “Non è vero che il bonus vacanze è andato male – sostiene il ministro – la copertura dei 2 miliardi e 400 mila euro stanziati dal governo è al momento del 21 per cento, ma c’è un milione di famiglie che ha ritirato il buono e quindi è pronta ad usarlo, ma che non lo ha ancora fatto perché è stata impaurita dalla ripresa dell’epidemia”. Ora, spiega il ministro “Il bonus era fino al 31 dicembre. Sto ragionando sulla possibilità di estenderne la validità in modo che chi lo ha ritirato possa continuare ad usarlo anche nei primi mesi del ’21. A luglio e agosto- ha sottolineato – i dati ci indicano che è andato benissimo, poi c’è stata un arresto dovuto alla ripresa dei contagi”. In ogni modo, conclude il ministro, “come avevamo già annunciato in passato, i fondi che rimarranno inutilizzati rimarranno nel settore del turismo”. (ANSA).