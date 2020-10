Policlinico, focolaio in cardiologia Coronavirus, ci sono 20 positivi

CATANIA – Focolaio di coronavirus nel reparto di cardiologia del Policlinico universitario etneo. Venti operatori sanitari sono positivi al tampone, ma i vertici aziendali e quelli dell’Azienda sanitaria provinciale, stanno seguendo il caso con attenzione.

I contagi

“Accertati numerosi casi positivi al covid 19 – scrivono i vertici del Policlinico – nel tempo, nel Presidio Ospedaliero Rodolico in diversi reparti”.

Due i principali focolai, quello nel reparto di ginecologia, che ha portato alla momentanea chiusura della sala parto, poi riaperta in sicurezza e l’altro, più recente, nel reparto di cardiologia, dove, complessivamente, ci sono 20 operatori sanitari positivi.

Le misure

L’azienda sanitaria provinciale ha già tracciato i contatti di ciascun contagiato, in alcuni casi si tratta di asintomatici che si trovano già in quarantena. Numerosi i parenti o conoscenti messi in isolamento preventivo.

“Garantiti gli interventi”

La direzione aziendale del Policlinico ha attivato la “sorveglianza attiva dei lavoratori” ed eseguito la sanificazione del reparto di cardiologia, che continua a garantire le prestazioni d’urgenza.

Assicurati, quindi, gli impianti di pace maker e gli interventi che non possono essere rinviati.

Adesso bisogna attendere l’evoluzione dei casi accertati, e i tamponi negativi. Potrebbero passare ancora una o due settimane per tornare alla piena operatività. In questi giorni, i casi sono in aumento.