CATANIA – Dopo le ultime modifiche alla normativa anti Covid la Polizia di Stato ha intensificato controlli e verifiche in quei luoghi dove più facile è la violazione da parte dei cittadini.

Via del Rotolo

Tra queste, nella zona di via del Rotolo sono stati effettuati dei controlli: è stato sanzionato con l’applicazione della sanzione accessoria di 5 giorni di chiusura. A seguito di ulteriori accertamenti, effettuati presso gli uffici comunali, si è appurato che il titolare non era in possesso della prescritta autorizzazione e per tali motivi, è stato contravvenzionato e si è proceduto al sequestro amministrativo. A seguito di questo la Questura ha segnalato al Comune le suddette violazioni e le sanzioni applicate dalle quali potrà discendere la confisca del mezzo e della merce.