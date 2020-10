CALTANISSETTA – Circa 50 persone sono state sorprese a ballare all’interno di un circolo privato a Caltanissetta e molti di loro non indossavano la mascherina. La festa è stata interrotta dall’arrivo della polizia che stava effettuando servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio. Gli agenti hanno sanzionato dodici persone.

Al titolare è stata elevata la sanzione amministrativa di 400 euro, con sospensione dell’attività per cinque giorni. Inoltre, è stata inoltrata informativa al Prefetto che potrà disporre un ulteriore periodo di chiusura del locale.

Al titolare del circolo sono state contestate anche violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aver organizzato una serata da ballo senza licenza di pubblica sicurezza e per aver consentito l’ingresso a persone non associate.

Limitatamente al ballo, il Questore ha disposto la cessazione dell’attività abusivamente esercitata. Nei confronti di dodici avventori trovati all’interno del circolo, identificati dai poliziotti, sono state elevate sanzioni da 400 euro per violazioni delle misure di contenimento del Covid-19. (ANSA).