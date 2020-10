“Fake Credit”, l’inchiesta è chiusa: Sistema Paladino, 25 indagati

CATANIA – Tutto è iniziato da una verifica fiscale. Poi “scavando” tra libri contabili e bilanci, gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno ricostruito quello che è stato definito il “Sistema Paladino”, dal nome del commercialista finito al centro dell’inchiesta Fake Credits scattata lo scorso luglio.

“Fake credits”

Un’operazione che ha scoperchiato un rodato metodo, considerato illecito dalla magistratura, di “compensazione di crediti” che avrebbe generato una frode al Fisco. Tutto sarebbe avvenuto attraverso “alcune operazioni di accollo e compravendita” con la garanzia di polizze fideiussorie di una compagnia svizzera.

I crediti Iva per poter “entrare” però nel meccanismo avevano bisogno del “visto di conformità” che possono apporre alcuni “professionisti” che hanno le dovute autorizzazioni. Per conto della Confimed di Paladino avrebbero operato diversi “commercialisti” finiti nei fascicoli delle Fiamme gialle.

Inchiesta chiusa

Le indagini, coordinate del pm Fabio Regolo, sono continuate anche dopo il blitz della scorsa estate. Dagli interrogatori di garanzia sono emersi nuovi elementi che hanno permesso di ‘blindare’ – a parere dell’accusa – alcune posizioni e stralciarne altre fino a chiederne l’archiviazione (accolta dal gip). Mesi di lavoro che hanno portato ai primi di ottobre a chiudere definitivamente l’inchiesta e notificare l’avviso di conclusione indagini a 25 “colletti bianchi”.

Le accuse

Gli indagati (tutti a piede libero, ndr) sono accusati, a vario titolo, di reati tributari e truffa. In totale i capi di imputazione sono 14. Ma andiamo alla ricostruzione degli inquirenti, che ritiene Antonio Paladino, Gaetano Sanfilippo e Andrea Nicastro i “domini della Confimed e dell’intero sistema fraudolento di commercializzazione dei crediti Iva.

Nicastro, in qualità di professionista, avrebbe “quantificato e contabilizzato, per la Confimed le percentuali spettanti ai sodali, in relazione alle operazioni di accollo e cessione”.

Fabrizio De Santis, quale rappresentante della Pachira srl, avrebbe “sottoscritto dichiarazioni Iva riportanti crediti Iva fittizi”. Paolo Bigi e Silvia Gregorini avrebbero come professionisti apposto il “visto di conformità” sui crediti Iva (per la procura farlocchi, ndr).

Luca Di Salvo, invece, sarebbe stato “il procacciatore di clienti per conto della Confimed, in particolare della Ancr srl, cui avrebbe proposto il meccanismo del risparmio fiscale”

Tutti i nomi degli indagati

Renato Balsamo, Mario Barrella, Davide Bertolini, Paolo Bigi, Ilario Cola, Maria Rosa Crocco, Fabrizio De Santis, Sebastiano Di Meo, Luca Di Salvo, Gian Mario Gallo, Cosimo Gallone, Rita Gianformaggio, Silvia Gregorini, Pietro Guardabascio, Giuseppina Licciardello, Marco Maggio, Andrea Nicastro, Carlo Noto, Dorinella Ortopan, Antonio Paladino, Carmine Pelloni, Roberto Pes, Gaetano Sanfilippo, Antonio Angelo Santagati, Pasquale Toscano.