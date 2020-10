Il tecnico è il favorito per la successione a Gabriele

MESSINA – Nella giornata di ieri l’FC Messina ha esonerato mister Ernesto Gabriele, affidando temporaneamente la squadra a Carmelo Mancuso, ma sta già facendo le proprie valutazione per il nuovo tecnico.

Nel mirino della dirigenza c’è Pino Rigoli, allenatore di esperienza e che nel 2015/2016 ha ricevuto il primo come miglior allenatore delle Lega Pro. Rigoli tra le altre è stato allenatore del Catania, Sicula Leonzio e Rende in Serie C.