TRAPANI – Per questa stagione il Trapani è escluso dal mondo del calcio perché, come noto, non ha preso parte a due gare di campionato. In città i tifosi sono rimasti tristi e delusi. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, però non si sente responsabile di questa cancellazione perché, a suo dire, l’iscrizione era regolare.

“Trapani – dichiara Ghirelli a “La Nazione”- è un capitolo doloroso. La documentazione e le verifiche all’iscrizione ci dicevano che la situazione era a posto ma non è stato così e si è arrivati all’estromissione dal campionato”.

“Una brutta vicenda che ci dice – conclude il presidente – come le società che scendono dalla Serie B spesso abbiamo problemi legati ai contratti pluriennali dei giocatori che in terza serie non sono sostenibili”.