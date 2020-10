Gravina commenta il nuovo DPCM: “Salvaguardato lo sport”

“In un momento così complicato per il Paese, è stato compreso quanto il calcio, sia per numeri che per impatto sociale, possa fare il bene della collettività”.

ROMA – Nella giornata di ieri è stato reso noto il nuovo DPCM, che sarà valido per i prossimi 30 giorni e non andrà ad intaccare il mondo del calcio, che continuerà a svolgere regolarmente le proprie attività.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso tutta la sua felicità per questa notizia: “Le disposizioni contenute nel nuovo DPCM rappresentano un grande messaggio di fiducia per il mondo del calcio”.

“Ringrazio l’intero Esecutivo – sottolinea il presidente federale – perché ha recepito il vero significato delle nostre ripetute istanze, salvaguardando soprattutto la base del movimento e continuando a consentire l’attività dilettantistica e giovanile. Nella collaborazione proficua con le istituzioni, la FIGC ha sempre mostrato grande senso di responsabilità sul tema della sicurezza e della tutela della salute”.

“Una priorità riaffermata anche con la decisione, adottata con consapevole eccesso di precauzione, di mandare in campo contro l’Irlanda la Nazionale l’Under 20 in luogo del gruppo dell’Under 21. In un momento così complicato per il Paese, è stato compreso quanto il calcio, sia per numeri che per impatto sociale, possa fare il bene della collettività”.