La pandemia in Germania fa più paura: è record di nuovi contagi

Tornano a salire i contagi: ieri quasi seimila (5.901) contro i 4.619 del giorno prima. In aumento le vittime, 41 in un giorno. Dall’inizio della pandemia in Italia sono morte di Covid 36.246 persone. In una sola settimana, 1.898 ispezioni sono state condotte dai Nas in ristoranti, pizzerie, fast-food, pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti Covid e

351 sono state le violazioni individuate. Sono 5.132 i nuovi contagi in Germania: è la prima volta da aprile. Impennata di casi in Belgio, +93% in sette giorni. È allarme per la tenuta dei reparti a Parigi. Ieri record di morti in Russia.