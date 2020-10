L'edizione avrà meno equipaggi partecipanti, ma sarà emozionante come sempre

PALERMO – Tutto pronto per l’edizione del 2020 della Targa Florio classica, che partirà venerdì da Palermo. L’edizione di quest’anno sarà fortemente condizionata dal protocollo anti diffusione del contagio da coronavirus.

Ci saranno meno iscritti, ma l’organizzazione è soddisfatta per il numero di partecipanti che è di cento equipaggi divisi fra cinquanta vetture classiche costruite fino al 1977 e cinquanta Ferrari. Non ci sarà la passerella di piazza Verdi e la gara, che non prevede la presenza di pubblico alle verifiche e nel parco chiuso.

“Mentre ci si affida al buon senso per evitare assembramenti lungo il percorso”, dicono gli organizzatori. Quartier generale sarà la facoltà d’ingegneria dell’università di Palermo. Tre le tappe della corsa: venerdì partenza da Palermo verso Marsala sulla strada delle Saline; sabato si passerà sul Circuito delle Madonie per rivivere il mito delle tribune di Floriopoli; domenica sarà il giorno della rievocazione delle gare che si correvano sul Circuito della Favorita.